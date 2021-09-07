Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Konya merkezli 12 ilde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 8'i yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda örgütte, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri personele yöneticilik yaptığı öne sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 10:49
- 10:35
- 10:42
- 10:48
- 10:08
Sıradaki Haber
İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkaran 3 hemşire tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz