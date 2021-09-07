Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kabatepe ile Gökçeada hattında gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
Gökçeada feribot seferleri dün de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.
Etiketler: Deniz Otobüsü Fırtına Hava Durumu Ege Denizi
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