Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.
Etiketler: Deniz Otobüsü Ulaşım İstanbul
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