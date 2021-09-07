Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 08:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Vana kırıldı, metro istasyonu sular altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray Metro İstasyonu'nda çalışan temizlik görevlisi, yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı. Vanadan fışkıran tazyikli su nedeniyle metro istasyonu sular altında kaldı. Metro seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.
Aksaray Metro İstasyonu'nda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı.
Bunun üzerine hortumdan tazyikli bir şekilde su aktı. Vanadan fışkıran tazyikli su nedeniyle metro istasyonu sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı.
Temizlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine vana kapatılarak su kesildi.
Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü.
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