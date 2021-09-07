Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 07:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Çeşitli adreslere yapılan baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şafak vakti il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Her yer didik didik arandı
Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler'deki 3 katlı binanın ikinci katıydı. Evde, narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arama yapıldı.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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