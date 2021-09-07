İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şafak vakti il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Her yer didik didik arandı

Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler'deki 3 katlı binanın ikinci katıydı. Evde, narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arama yapıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.