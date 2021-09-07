Esentepe Mahallesi 2393. Sokak’taki bir binanın bodrum katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.