Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 03:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da lastik deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir lastik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Esentepe Mahallesi 2393. Sokak’taki bir binanın bodrum katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Etiketler: Yangın
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