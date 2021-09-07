Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 74 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.
Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıkları belirlenen 3 can salında bulunan toplam 74 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 02:39
- 01:28
- 01:14
- 01:19
- 00:50
Sıradaki Haber
Hafif ticari aracın çarptığı iki kardeş yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz