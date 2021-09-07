Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari aracın çarptığı iki kardeş yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da karşıdan karşıya geçerken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu iki kız kardeş yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Batuhan S'nin kullandığı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mona Allaf ve kardeşi Sidra Allaf'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen iki kardeşin yakınları gözyaşı döktü.
Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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