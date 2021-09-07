Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Edremit ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Nadir Özdemir'in kullandığı kapalı kasa kamyonet, Gürpınar-Gevaş kara yolu üzerindeki Köprüler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, güvenlik korucuları, bekçi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Özdemir'in ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van Trafik Kazası
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