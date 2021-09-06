Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı,,07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.
Etiketler: Deniz Otobüsü Ulaşım İstanbul
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