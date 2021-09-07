Erzurum’un Oltu ile Ardahan’ın Göle ilçeleri arasındaki Güzelsu köyü mevkisinde seyreden iki otomobil, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.

40 koyun telef oldu

Sürü sahibi Sağlam ile çoban Yalçın, kazadan yara almadan kurtuldu. 200 koyunun bulunduğu sürüdeki 40 koyun telef oldu.

2 gün önce 45 koyunu daha ölmüş

Fırat Sağlam, aynı yerde iki gün önce kamyonun çarpması sonucu 45 koyunun öldüğünü söyledi.

Bölgede sürekli kazaların olduğunu belirten Sağlam, "Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk. Araçlar ne kadar uyardıysak da son sürat geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri. İki tarafta da levha var ama adamlar yine de son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı, yine kaza yaşadık. Onda da 45 koyunum telef oldu. Buna yetkililerin bir çözüm getirmesini diliyorum" dedi.