Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklık 2 ila 4 derece düşecek
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşmesi öngörülüyor. İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, kuzeybatısında zamanla çok bulutlu hava bekleniyor.
İstanbul'da sağanak bekleniyor
Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu Meteoroloji
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