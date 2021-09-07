Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkaran 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da COVID-19 aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
6 hastane çalışanı gözaltına alındı
Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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