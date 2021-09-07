İstanbul Beyoğlu'ndaki küçük bir dükkan spordan siyaset camiasına kadar birçok kişinin vazgeçemediği bir mekan. İster 48, ister 57 numara özel sipariş ayakkabı isteyenler Öncel Kalkan'nın kapısını çalıyor.

Usta ayakkabıcı da müşteriler için 40 yılı aşkın süredir ayakkabı tasarlıyor, ince ince işliyor, saatlerce düşünüyor. Bir çift ayakkabı yapmak için günlerce uğraşıyor.

Öncel Kalkan, 1980 yılında İstanbul'a geldiğinde bir çırak olarak, ustası Ahmet Sancaktar ile tanıştı. Ayakkabıcılığa gönül veren Kalkan, ilk başlarda normal numaralı ayakkabılar üretti.

Pek çok ünlü için ayakkabı yaptı

1989 yılında dükkanına gelen Amerikalı basketbolcu Pete Williams'ın 48 numara ayakkabı siparişi ile büyük numaralı ayakkabı üretimine başladı.

Kalkan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un bir oyunu için tasarlandı ve dükkanda hatıra olarak saklıyor.

Bu mesleğe 40 yılı aşkın süredir Beyoğlu Halep Pasajı'nda devam eden Kalkan, atölyesinde pek çok ünlü için ayakkabı üretti.

“40 yıldır tatilim yok, pazar günleri bile çalışıyorum”

Öncel Kalkan'ın müşterileri arasında siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar da var. Kalkan, el yapımı ayakkabılarının değerinin bilinmesinin onu mutlu ettiğini söylüyor ve mesleğine olan düşkünlüğünü şöyle anlatıyor:

“Mesela diyelim ki 50 kişi gelse 20 kişi senin emeğini değerini anlıyor. Zaten o 20 kişinin bana verdiği değer için duruyorum yoksa durmam yoruldum. Ben 40 yıldır tatilim yok, pazar günü dahi geliyorum.”

Eskisi gibi çırak yetişmemesi, Öncel Kalkan'ı üzse de, usta ayakkabıcı gücü yettiğince üretmeye kararlı.

