Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kumluca açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 26 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sarsıntının ilçede hafif şekilde hissedildiğini söyledi.
Depremin ardından AFAD, jandarma yetkilileri ve mahalle muhtarlarıyla irtibat kurduklarını belirten Kolsuz, "Depremle ilgili şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekipler, araştırmalarını sürdürüyor." dedi.
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