Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sahte parfüm üreticilerine baskın: 71 bin 190 şişe ele geçirildi
İstanbul'da kaçakçılara göz açtırılmıyor. Küçükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda 71 bin 190 sahte parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi'nde sahte parfüm üretildiği bilgisi alan polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada, 71 bin 190 sahte parfüm ve 630 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı esans ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili Ö.F.A'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, depo belediye ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz