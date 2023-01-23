Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da restoran yangını
[Fotograf: DHA]
İstanbul Avcılar'da, Küçükçekmece Gölü Sahili'nde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Restoran kullanılamaz hale geldi.
Dün saat 20.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki göl kenarında yangın çıktı.
İş yeri sahibi Salih Bayram ile gece bekçisi kendini güçlükle dışarı attı. Gece bekçisinin saçları kısmen yandı.
İhbar üzerine sevk edilen Avcılar İtfaiyesi ekibi, alevleri söndürdü. İş yeri sahibi Bayram, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Burası ahşap bir tesis. Alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradık. Gelip söndürdüler. Yaklaşık 500 bin liralık zararım var" dedi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi günün aydınlanmasının ardından restoranda incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.
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