Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Regaib Kandili perşembe günü idrak edilecek
[Fotograf: AA]
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaib Kandili perşembe günü idrak edilecek.
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaib, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
Müslümanlara Regaib Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.
İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.
Etiketler: Berat Kandili Mevlid Kandili Ramazan Ayı
Son Haberler
- 10:29
- 10:31
- 10:22
- 10:21
- 10:18
Sıradaki Haber
9 bin 800 litre kaçak akaryakıt piyasaya sürülmeden yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz