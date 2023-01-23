Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 07:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir evde çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçradı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir evde çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Şen Mahalle'de, Adile Aksu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Musa Kaba'ya ait eve de sıçradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine, Bozkurt ve Abana belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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