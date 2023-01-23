Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Demirciler Çarşısı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler N.C'ye isabet etti.
Ağır yaralanan N.C. kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.
N.C'nin cesedi morga kaldırılırken olayı duyan yakınları hastane önüne geldi.
Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Şanlıurfa
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