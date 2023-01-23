Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 04:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Çorlu istikametine seyreden Fikret Celep idaresindeki otomobil ile Sarılar istikametine seyreden Burhanettin B. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra Burhanettin B. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Demet B. ile Öykü B. yaralandı.
Yaralılardan Fikret Celep, sürücü koltuğundan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla özel hastaneye ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Fikret Celep, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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