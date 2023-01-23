Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 03:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Kazada, yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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