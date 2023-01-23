Türkiye'de kara yolu ulaşımında en kritik noktalardan biri, İstanbul ve Ankara arasındaki mesafeyi kısaltan önemli bir geçiş...

Bolu Tüneli'nin zorlu hikayesi

Bolu Tüneli, 16 yıl önce açıldı ancak açılışa giden süreç hiç de kolay olmadı.

Tünel 1987'de projelendirildi, yapımına ise 1990'da başlandı.

Depremler, sel felaketleri, hukuki ve ekonomik sorunlar yüzünden çalışmalar defalarca kesintiye uğradı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, tünelin yapımında yaşanan sorunlarla ilgili, "1999 depreminde tünelde çok ciddi hasarlar oluştu ve yeniden tünelin projelendirilmesi ve oluşan hasarların sigorta tarafından karşılaşılması gibi problemler yaşandı" dedi.

Tünelin yapımında 2002 yılı sonuna kadar 13 yılda ancak yüzde 38’lik ilerleme sağlandı. Proje daha sonra ivme kazandı. Yüzde 62’lik kesimi 5 yılda tamamlandı.

Zorlu coğrafyada dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı.

Yılan hikayesine dönen proje, 2002'den sonra hızla tamamlandı. Açılışını o dönem başbakanlık koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Romano Prodi ile yaptı.

Bolu Tüneli'nden 156 milyon araç geçti

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, sadece 2022 yılında tünelden 12 milyon, toplamda da yaklaşık 156 milyon aracın geçtiği bilgisini paylaştı.

Tünel 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere çift tüp olarak inşa edildi. Ankara yönüne doğru olan güney tüpü 3 bin 25 metre, İstanbul yönündeki kuzey tüpü ise 3 bin 140 metre uzunluğunda.

Bolu Tüneli ile Bolu Dağı geçişi, 35 dakikadan 15 dakikaya, İstanbul-Ankara arası ise 3,5 saate indi. Otoyolun getirdiği konfor sayesinde ulaşım giderleri hatta en önemlisi can kayıpları azaldı.

Bolu Tüneli yılda 920 milyonluk tasarruf sağlıyor

Tünel sayesinde her yıl yaklaşık 19 bin ton emisyon azalımı sağlandı.

Uraloğlu, tünel ile bugüne kadar 15 milyarlık bir tasarruf sağlandığını da aktardı:

"Bunun hem çevre hem de tasarruf boyutu var. İnsanlara zamandan kazandırdığımız süre 760 milyon TL yıllık ve yakıttan da kazandırdığımız 160 milyon TL. Toplamda 920 milyon liralık her yıl tasarruf sağlanıyor ve bugüne kadar da 15 milyarlık bir tasarruf sağlanmış oldu."

Tünelde ulaşımın aksamaması için ekipler gece gündüz görev başında

Bolu Tüneli, 121 kamerayla 7 gün 24 saat izleniyor. Olumsuzluklara anında müdahale ediliyor.

Tünelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 25 araç ve ekipman bulunuyor. 160 personel ulaşımın kesintisiz sağlanması için görevi başında...

Dron-kamera: Musa Toprak

Kurgu: Yaşar Aslan

