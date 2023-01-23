Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisine ulaştı. Tespit edilen kamyon, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde durduruldu.

Yapılan aramada, kamyonda piyasaya sürülmek üzere 9 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ereğli Yolu kent girişinde de şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapan ekipler, 16 gümrük kaçağı tır lastiği, 190 cep telefonu aksesuarı ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Karatay Devriye Ekipler Amirliği ile KOM ekipleri, Karatay ilçesinde bir iş yerine ortak operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 15 gümrük kaçağı cep telefonu, 143 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Üç ayrı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]