Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 23 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
[Temsili fotoğraf: AA]
Denizli'de 21 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 2 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesi gerçekleştirilecek.
Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Denizli'nin Honaz, Buldan, Güney, Merkezefendi, Çal, Baklan, Babadağ, Pamukkale, Bozkurt, Kale , Çardak, Sarayköy ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 226 bin 84 lira ile 5 milyon 143 bin 132 lira arasında değişen 23 sahanın ihalesi yapılacak.
İhaleler, 7 Şubat Salı günü saat 10.00'da Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.
Etiketler: Denizli Enerji Resmi Gazete
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