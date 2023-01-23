Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta 2 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar O.A.S.A., M.A.S.A. ve A.S.İ.A. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Mersin'de 19 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmada 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Mersin DEAŞ Terörle Mücadele
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