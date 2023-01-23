İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta 2 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar O.A.S.A., M.A.S.A. ve A.S.İ.A. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Mersin'de 19 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmada 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.