İzzettin K. idaresindeki otomobil, Pınarhisar yolu mevkiinde, askeri personel Samet D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Ardından Olcay T. yönetimdeki otomobil, bu araçlardan birine çarptı. Samet D. ile İzzettin K. ve aynı araçtaki Yasemin K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.