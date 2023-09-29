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Türkiye
AA 29.09.2023 00:01

İstanbul'da sağanağın ardından 769 olay meydana geldi

İstanbul Valiliği, bugün Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştüğünü ve kent genelinde sağanaktan kaynaklanan 769 olayın meydana geldiğini duyurdu. En çok yağış alan diğer ilçelerde ise, metrekareye Çatalca'da 49,8, Silivri'de 42,5 ve Sancaktepe'de 32,5 kilogram yağış düştü.

İstanbul'da sağanağın ardından 769 olay meydana geldi
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.00 sularında İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde sağanağın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, metrekareye Arnavutköy'de 218, Çatalca'da 49,8, Silivri'de 42,5 ve Sancaktepe'de 32,5 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

İstanbul için 'turuncu' uyarı: Sabaha kadar devam edecek
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Sabaha kadar devam edecek

Arnavutköy başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şişli'de aşırı yağıştan dolayı göllenmeler ve su baskınları meydana geldiği aktarılan açıklamada, ekiplerin su baskınlarına ivedilikle müdahale ettiği bildirildi.

İstanbul'da sağanağın ardından 769 olay meydana geldi

Açıklamada, Arnavutköy'de 241, Gaziosmanpaşa'da 202, Sultangazi'de 105, Kağıthane'de 70, Sancaktepe'de 64, Başakşehir'de 32, Sultanbeyli'de 28, Şişli'de 17, Eyüpsultan'da 7, Sarıyer'de 2 ve Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana geldiği, yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi'ne 1565 ihbarın ulaştığı belirtildi.

İstanbul'da sağanağın ardından 769 olay meydana geldi

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yağışın etkili olduğu bölgelerde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, Kızılay, İBB, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Çevre Şehircilik (hasar tespit ve enkaz kaldırma), Defterdarlık (zarar tespit) ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları ekiplerimizin çalışmaları neticesinde İstanbul'da kapalı herhangi bir yol bulunmamaktadır. Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte ev ya da iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşımız da bulunmamaktadır."

Açıklamada ayrıca, meteoroloji verilerine göre sağanağın etkisini sabah saatlerine kadar sürdürmesinin beklendiği, özellikle bodrum katlarında oturanların olası su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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