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Türkiye
TRT Haber 28.09.2023 16:43

İstanbul için 'turuncu' uyarı: Sabaha kadar devam edecek

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların, sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Bugün ise 'turuncu' kodlu yağış uyarısı yapıldı. 

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

İstanbul için 'turuncu' uyarı: Sabaha kadar devam edecek

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

"Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." İfadelerine yer verdi.

AFAD da uyardı

AFAD da yağışlara ilişkin vatandaşların telefonlarına kısa mesajla uyarı gönderdi.

Mesajda, "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." denildi.

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