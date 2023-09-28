Şirinevler'de binada patlama: 3 ölü, 3 yaralı

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. https://t.co/wKdHjp0DWB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2023





Olay yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yalandığını açıkladı.

Vali Gül, "Yangını itfaiye söndürdü. Diğer aileler kamu misafirhaneleri ve otellere tahliye etti. Diğer apartmanlarda hasar tespiti sürüyor" dedi.

Yaralı vatandaşlardan birisinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3'e yükseldi. 3 vatandaşın tedavisi devam ediyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Apartmanlar boşaltıldı"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da TRT Haber'e yaptığı açıklamada patlamadan kaynaklı yangının söndürüldüğü ifade etti.

Bahadır, "Patlamanın olduğu apartman boşaltıldı. Bitişik ve karşıdaki apartmanlar da boşaltıldı" dedi.

Kimlikleri belirlendi

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, yaralanan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden yaralının, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Bal olduğu öğrenildi.

Patlamada, Özgür Çoban ve Ömer Özdemir yaşamını yitirmişti.