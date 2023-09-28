Su borusundan 15 metre ağaç kökü çıktı

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde akan suların miktarı her geçen gün azalmaya başlayınca vatandaşlar durumu Esendere Belediyesine bildirdi.

Su borularını adım adım kontrol eden ekipler, arızanın kaynağını tespit edip çalışmalara başladı. Yapılan çalışma sonucunda, su borusunun içerisinden yaklaşık 15 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı.

İşçiler tarafından temizlenen su borusu, tekrar faaliyete geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Beldemizin içme suyunda yaklaşık bir haftadan bu yana bir arıza vardı. Arıza ekiplerimiz yoğun bir çalışma sonucunda arızayı giderirken yaklaşık 15 metre oluşan bir ağaçça benzer, yılana benzer bir madde buldular borunun içerisinde. Dün geceden itibaren yoğun bir çalışma sonucu ekiplerimiz arızayı gidererek beldemize suyu verdiler" dedi.