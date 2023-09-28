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Türkiye
AA 28.09.2023 13:40

Denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis

İstanbul Eminönü'nde sahilde oturan ve tanımadığı inşaat işçisi Ahmet Uzun'un ölümüne sebep olan sanık Serdal Akar, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serdal Akar ve müşteki Yakup Uzun ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Akar, yüzemediğini bilse denize atlayıp maktulü kurtarmaya çalışacağını savundu.

Ölüme neden oldu, "Yumruk attım düştü, ayaklarından tutup atmadım" dedi
Ölüme neden oldu, "Yumruk attım düştü, ayaklarından tutup atmadım" dedi

Adli Tıp: Ceza sorumluluğu tam

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğunu bildirdi.

Müşteki avukatı Mehmet Sami Uzun, maktulün deniz kenarında kendi halinde oturduğunu ve sanığa karşı herhangi sözlü ya da fiili bir davranışı olmadığını söyledi.

Sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanmak için yargılama sürecinde maktulün kendisine küfür ettiği şeklinde iddiada bulunduğunu belirten avukat Uzun, sanığın kıyafet değiştirmesiyle de suçu gizlemeye çalıştığını kaydetti.

Avukat Uzun, sanığın eyleminin İstanbul'da yaşayan kişileri endişelendirdiğini ve toplumda infial yarattığını ifade ederek, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Serdal Akar'ı "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Nisan 2021'de maktul Ahmet Uzun'un Sirkeci-Kadıköy vapur iskelesinin yakınında deniz kenarındaki kaldırımda oturduğu, sanık Serdal Akar'ın Uzun'un yanına gelerek aralarında tartışma olmadan yüzüne yumruk attığı, ardından ise bacağından tutarak denize attığı anlatılıyor.

İddianamede, sanığın olay yerinden kaçtığı, bir saat sonra kıyafetlerini değiştirip geri geldiği sırada polis ekiplerince gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Sanığın soruşturma sürecinin başından itibaren akıl hastası olduğuna dair savunmalarına savcılıkça itibar edilmediği vurgulanan iddianamede, sanık Akar'ın "olası kastla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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