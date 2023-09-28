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Türkiye
AA 28.09.2023 15:12

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

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