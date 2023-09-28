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Türkiye
AA 28.09.2023 22:04

Bakanlar Özhaseki ve Bak, Rize'de yatırımları inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de incelemelerde bulundu.

Bakanlar Özhaseki ve Bak, Rize'de yatırımları inceledi
[Fotograf: AA]

Bakan Özhaseki ve Bak, beraberindekilerle Rize merkezdeki Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'nde 23 hektarlık alanda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Özhaseki, TOKİ ve Rize Belediyesi iş birliğiyle yapılan iş yerleri ile ilgili Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'den bilgi aldı.

Bakanlar Özhaseki ve Bak, daha sonra Rize Valiliğine giderek Vali Baydaş ile ardından Rize Belediyesinde Rahmi Metin ile bir süre görüştü.

AK Parti İl Başkanlığına geçen Özhaseki ve Bak, İl Başkanı Hikmet Ayar ile görüştükten sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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