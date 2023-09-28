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Türkiye
AA 28.09.2023 23:26

İzmir Adliyesi karşısındaki silahlı kavgayla ilgili 17 kişi tutuklandı

İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada 1 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltında bulunan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

İzmir Adliyesi karşısındaki silahlı kavgayla ilgili 17 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, 2 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Karabağlar ilçesinde Lokman Çakar ile yoldan geçen motosikletli kurye Serkan Kara'nın hayatını kaybettiği 2020'deki silahlı kavgaya ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tarafları, 25 Eylül'deki duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası karşısında bulunan döner lokantasında karşı karşıya gelmişti.

Adliyede çevresinde paniğe neden olan silahlı kavgada 20 yaşındaki Umut Ertek hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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