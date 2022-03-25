Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde, kimliği açıklanmayan bir kişiye ait bahçede bağlı pitbull cinsi köpek, iddiaya göre bağlı olduğu yerden kurtularak sokakta yürümeye başladı.

Pitbull, bir evin bodrum katının önündeki alanda 6 yıldan bu yana sahibinin baktığı 'Kömür' isimli köpeği görünce yaklaşık 3 metre yükseklikten yanına atladı.

Pitbull, köpeği ensesinden ısırdı. Köpeğinin havlamaları üzerine içeriden gelen Narin Eker bağırarak yardım istedi. Kadın çığlık atarken, pitbull köpeği ensesinden ısırarak merdivenleri çıktı. Esnaf köpeği pitbull'un ağzından kurtarmaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yakalanan pitbull halatla ağaca bağlandı

Daha sonra tasmasından yakalanan pitbull bir halatla ağaca bağlandı. "Kömür" isimli köpek de veterinerdeki tedavisinin ardından evine gönderildi.

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından alınan pitbull hayvan barınağına götürüldü. Bir süre sonra barınağa giden köpeğin sahibi pitbullun zincirini kopardığını belirtirken, pasaportunu göstererek onu teslim aldı. Belediye yetkilileri prosedüre göre, köpeğin gelen sahibine teslim edildiğini, bundan mağdur olanların savcılığa şikayetçi olmaları halinde yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.