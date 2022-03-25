Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 9 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele İstanbul
Son Haberler
- 10:47
- 10:35
- 10:28
- 10:48
- 10:21
Sıradaki Haber
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz