İstanbul'da Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.