Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da durdurulan otomobilde 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobilde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam ilçesinde yaptıkları denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, sürücü A.A. ile araçtaki A.M. ve M.E'nin üzerini aradı.
Aramalarda M.E.'nin üzerine gizlenmiş 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Zanlılar A.A. ve A.M. ifadelerinde, M.E.'nin üzerinde uyuşturucu bulundurduğunu bilmediklerini ileri sürdü.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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