Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'daki suç örgütü operasyonunda 17 kişi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.
Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 47 zanlıdan 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütülmüştü.
Etiketler: Ankara İstanbul Samsun Suç Örgütü
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