Tokat'ın Turhal ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayın büyümemesi amacıyla Kızkayası köyünde ikamet eden ve 4 hanede 21 kişiden oluşan Şahin ailesinin ise köyden ayrılması kararı alındı.

Jandarma ekiplerinin köyde güvenlik tedbirleri de sürüyor.