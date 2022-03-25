Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Tokat'ta iki aile arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Olayın büyümemesi amacıyla Kızkayası köyünde ikamet eden ve 4 hanede 21 kişiden oluşan Şahin ailesinin ise köyden ayrılması kararı alındı.
Jandarma ekiplerinin köyde güvenlik tedbirleri de sürüyor.
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