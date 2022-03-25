Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
İlçe Kaymakamlığı, Karacadağ bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı
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