Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 08:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturma sonrasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelerden 9'u gözaltına alındı.
Bunlardan 3'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 1'inin ise Sahil Güvenlik Komutanlığında astsubay rütbesinde görevli olduğu açıklandı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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