Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayında 4 araç ve 11 evde dedektör köpek de kullanarak arama yaptı.

Aramalarda 1 kilo 83 gram uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 40 bin 545 lira ve 170 euro ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.