Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu:11 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayında 4 araç ve 11 evde dedektör köpek de kullanarak arama yaptı.
Aramalarda 1 kilo 83 gram uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 40 bin 545 lira ve 170 euro ele geçirildi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz