Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'deki Nevruz kutlamasında 45 gözaltı
İzmir'de yapılan Nevruz gösterisine katılan 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 45'i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Nevruz gösterisinde yasa dışı slogan atan, örgütün sözde sembolleri ile örgüt elebaşının fotoğrafının bulunduğu posterler açan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
İzmir merkezli soruşturmada 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonla 45 şüpheli gözaltına alındı.
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