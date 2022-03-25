Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te seyir halinde alev alan tır küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Kilis'te bir tır seyir halindeyken alev aldı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Tır ise kullanılamaz hale geldi.
Halil Tekiner idaresindeki tır, Kilis-Hatay kara yolunun 17'nci kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracını terk etti.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
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