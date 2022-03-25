Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Adıyaman'da Yasir Can idaresindeki otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 11. kilometresinde, Mehmet Yücekaya'nın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası Trafik
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