Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince İstanbul merkezli 12 ilde 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 49 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak siber dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen zanlılardan 24'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aramalarda 210 bin lira, 5 bilezik, 11 gram, 15 tam ve 2 yarım altın ele geçirildi.