İstanbul'un birçok yerinde rastladığımız palmiye ağaçları ithal bir böceğin tehdidi altında.

2006 yılında uzak doğudan geldiği tahmin edilen kırmızı böcek palmiye ağaçlarını yiyerek besleniyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 yıldır bu böcekle aktif mücadele sergiliyor.

Çalışmalar neticesinde böceğin zararlı etkileri büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yetkililer ayrıca özellikle site bahçelerinde kötü kokuya da sebebiyet veren böceklerle ilgili vatandaşlardan başvuru bekliyor.

Yurt dışından geldiği düşünülüyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Ağaçların dallarını ve köklerini, diplerine kadar yiyip ağacın tamamen kurumasına sebep oluyor. Türkiye'ye yurt dışından ithal edilen palmiyelerle geldiği düşünülüyor. İstanbul'da biz buna ilk defa Ataşehir'de rastladık" dedi.

[İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca]

Yıllar geçtikçe azaldı

2012 yılında 545 görülen böceklerin sayısı 2020'de 38'e kadar düşmüş durumda. Karaca, "Bu bir düşüş şeklinde gidiyor. Bu da mücadelenin başarıya ulaştığını gösteriyor bize" dedi.