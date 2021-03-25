Kentte, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gösteri, yürüyüş ve eylemler geçici süreyle yasaklandı.

Bolu Valiliği'nin yaptığı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, kapalı yer toplantısı, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma, imza kampanyası, protesto gibi eylemler ve etkinlikler, 4 Nisan saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."