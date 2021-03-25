Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
Bolu'da koronavirüs salgınının artmasını engellemek amacıyla gösteri ve yürüyüşler 4 Nisan gününe kadar yasaklandı.
Kentte, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gösteri, yürüyüş ve eylemler geçici süreyle yasaklandı.
Bolu Valiliği'nin yaptığı açıklamada şunlar aktarıldı:
"Açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, kapalı yer toplantısı, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma, imza kampanyası, protesto gibi eylemler ve etkinlikler, 4 Nisan saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."
Etiketler: Koronavirüs
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