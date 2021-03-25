Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek bulma telaşı kamerada
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayılar kış uykusundan uyandı. İlk işleri karınlarını doyurmak olan ayıların yiyecek bulma telaşı kameralara yansıdı. Bu dönemde çok görülen ve aç olan ayıların tehlikeli olabileceği konusunda ise uyarı geldi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar da kış uykusundan uyandı.
Ayılar, yüksek rakımlı ormanlarda kar örtüsü kalkmadığı için yiyecek bulmakta sıkıntı çekebiliyor. O yüzden yaşam alanlarına yakın bölgelere kadar inebiliyor.
Sarıkamış'ta uzun süre aç kalan ayıların ilk işi de karınlarını doyurmak oldu.
Ormanda yüksek ses çıkarılmalı
İlçe ormanları, boz ayıların Türkiye'deki yaşam alanlarından biri. Ancak uzmanlar ayıların bu mevsimde daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.
Özellikle yavrulu anne ayıların saldırma potansiyeli daha yüksek. Bu nedenle ormanda gezerken yüksek ses çıkarılması ve ayı görüldüğünde hemen alandan uzaklaşılması öneriliyor.
Son Haberler
- 15:11
- 15:08
- 15:00
- 15:01
- 15:08
Sıradaki Haber
15 yaşındaki çocuğu istismar eden zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz