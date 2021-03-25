Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar da kış uykusundan uyandı.

Ayılar, yüksek rakımlı ormanlarda kar örtüsü kalkmadığı için yiyecek bulmakta sıkıntı çekebiliyor. O yüzden yaşam alanlarına yakın bölgelere kadar inebiliyor.

Sarıkamış'ta uzun süre aç kalan ayıların ilk işi de karınlarını doyurmak oldu.

Ormanda yüksek ses çıkarılmalı

İlçe ormanları, boz ayıların Türkiye'deki yaşam alanlarından biri. Ancak uzmanlar ayıların bu mevsimde daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle yavrulu anne ayıların saldırma potansiyeli daha yüksek. Bu nedenle ormanda gezerken yüksek ses çıkarılması ve ayı görüldüğünde hemen alandan uzaklaşılması öneriliyor.